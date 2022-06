Sergio Ramos y Pilar Rubio se comen un chuletón de 500 euros bañado en oro: "Menuda horterada"

Los colaboradores de 'Viva la vida' han alucinado con las imágenes y se han preguntado cómo será eso de digerir oro de 24 quilates. La influencer Clara Courel ha ido más allá y no ha podido morderse la lengua: "Yo puedo ir a ese restaurante y comerme el chuletón, pero lo que no entiendo es lo de compartirlo en redes, me parece una horterada".