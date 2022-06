El plató de 'Ya son las ocho' aplaude la confesión de María del Monte: "Quiere casarse con su novia"

Este pasado jueves María del Monte decidía "salir del armario" durante el pregón de las fiestas LGTBI de su ciudad. La cantante de sevillanas confesaba públicamente que llevaba 23 años con su pareja y que para ella esa mujer era su familia: "¿Qué pensáis, que soy, como he dicho en alguna ocasión, un robot? ¿Que yo no he formado mi familia?".