Alexia Rivas recuerda el infierno que vivió tras el caso Merlos: "Necesité ayuda profesional"

Alexia y Marta explican cuál es el precio de la fama

Alexia ha recordado su polémica con Alfonso Merlos

Marta Riesco ve diferencias entre su caso y el de Alexia

Alexia Rivas y Marta Riesco han contestado a la gran pregunta en ‘Ya son las ocho’. ¿Cuál es el precio de la fama? Ambas pasaron de dar las noticias, a protagonizarlas tras un gran escándalo, Alfonso Merlos en el caso de Alexia, y Antonio David Flores en el de Marta Riesco.

“Fue algo muy duro y dramático. Yo me voy a mi casa y estuve un año entero sin trabajar, sin paro y sin nada…Pensando que caminos tomar en mi vida, porque no quería volver a televisión. Hasta que un día dije: ‘¿Por qué no puedo intentar volver?’ Jugué la baza de ‘Supervivientes’ y la verdad que estoy muy agradecida porque me vino muy bien”, cuenta Alexia.

“Me hubiera gustado que me cuidaran tanto como cuidaron a Marta. No tuve esa ayuda, ni esa mano. Hubo un momento hasta entonces que mi vida se desvinculó totalmente de la televisión y se seguía hablando de mí. Busqué ayuda profesional, porque además era el momento en el que estábamos encerrados. Iba a la farmacia y tenía cuatro paparazis, tenía que poner las cosas en mil bosas para que no se viera lo que compraba”, detalla la colaboradora.

Marta Riesco, a Alexia: "Yo no estoy aquí por el caso Merlos"