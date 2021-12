Junto a C. Tangana o Amancio Ortega se ha colado una colaboradora de 'Ya son las ocho' y no es otra que nuestra compañera Valeria Vega . Valeria es periodista, productora y escritora y emerge en el listado de Forbes por su labor como defensora de los derechos del colectivo LGTBI .

Valeria se ha convertido también en una de las voces más reclamadas para hablar de crónica social, cine y espectáculo. La colaboradora del programa no podía creer la noticia cuando una amiga se lo comunicó: "Pensaba que era una broma, me enteré por Espido Freire cuando me felicitó, estas cosas se agradecen, estoy encantada de la vida, una pena que no repercuta económicamente".