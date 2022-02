Para comprobar sus efectos, hemos enviado a nuestro colaborador Jorge Pérez a una sesión de crioterapia. El ganador de 'Supervivientes' se ha introducido en una sauna a -196 grados. "Estoy para jugar un Gran Slam, lo que no sé es si he salido entero o se me ha quedado algo dentro. La sensación es increíble, venía agarrotado y congestionado de casa y salgo como nuevo", ha contado.