Cristina Cifuentes, sobre la reunión del PP en Génova: "No tiene ningún sentido que Isabel Díaz Ayuso no esté"

Además, ha aprovechado para opinar sobre la imposibilidad de que Ayuso estuviera presente al no estar convocado el comité autonómico: "Ella no está allí. Cosa que a mí me parece absolutamente sorprendente. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso tendría que estar en esta reunión. No tiene ningún sentido que ella no esté", afirmaba de manera rotunda.