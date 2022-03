Nada más comenzar la conexión, la hija de 'La más grande' ha gastado una broma a Sonsoles Ónega por su peinado. " Mira como te quieren en peluquería que me han puesto tu pelo ", se ha reído. "Pues me encanta, porque a ti te queda muy bien, y me gusta más que el pelo largo, ya te lo dije un día que te vi por los pasillos", ha respondido entre risas la presentadora.

El día de la emisión de la primera entrega de 'Montealto', Sonsoles Ónega se encontró a Rocío Carrasco por los pasillos de Mediaset y descubrió su nuevo peinado. Rocío le pidió a nuestra presentadora que no diría nada sobre su cambio de look y ésta guardo el secreto.

Sonsoles ha contado a Rocío que ha conocido a Fidel Albiac. "Te quiero decir una cosa. Que el otro día conocí a Fidel, tanto hablar de Fidel y no lo conocía", ha anunciado la presentadora. "Pues ya puedes juzgar tú por ti misma", le ha respondido Rocío.



"Hoy le he dicho a las chicas del equipo. Yo siempre doy un consejo a las mujeres jóvenes, elegid bien porque un hombre que cree en la mujer con la que está, tiene vamos…todo ganado", ha comentado Ónega.

"Pues yo lo he hecho, Gracias a Dios", asegura Carrasco. "Pues sí, me lo pareció, un tipo encantador, nos vimos por aquí por los pasillos de Telecinco y nos echamos unas risas, incluso cambiamos los teléfonos", ha desvelado Sonsoles.