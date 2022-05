Alexia Rivas no está de acuerdo con el colaborador y no ha dudado en defender a la concursante. "A Marta la han comprado precisamente porque es así, porque es excesiva, y en todos los realities necesitamos a una persona excesiva. No cumple ningún papel, no sé si la conoces en la calle, pero es así. Dice todo a la cara, no es mala tía, no te lo dice por detrás, a mí me mola. Además, gracias a que contara lo que contó hemos tenido un salseo…", asegura la colaboradora. "Cuando una persona quiere sobreactuar tanto…Ella quiere exceder más de la cuenta. No es así", insiste Iván.