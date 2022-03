¡Rocío Flores es la nueva colaboradora de 'Ya son las ocho'!

En 'Ya son las ocho' estamos de celebración . El programa tiene nueva colaboradora, y no es otra que la mismísima Rocío Flores. La hija de Antonio David se sentará a partir de ahora en nuestro programa y podremos conocer más datos sobre su pareja Manuel, la nueva vida de su padre, o en qué punto se encuentra la relación con su madre, Rocío Carrasco.

Gloria Camila se ha alegrado mucho al conocer la noticia . "Me parece muy bien. Ya sabéis que a Roció la amo con locura y está bien que esté en este espacio. Somos un buen grupo que se lleva bastante bien y es alegre pese a tener algunas diferencias, no vamos al machaque de nadie". asegura la hija de 'La más grande'.

La noticia no ha hecho la misma ilusión a todos los colaboradores. Alexia Rivas teme por la actitud de Rocío en 'Ya son las ocho'. "No me va a querer que yo esté", asegura.