Sonsoles Ónega muerta de miedo por tener que presentar con un sapo Bufo en la mesa: "¡Me ahogo!"

" Ay que me ahogo , pensando que tengo que presentar a mi nuevo compañero de mesa", ha dicho entre risas Sonsoles Ónega. El veneno de sapo Bufo se utiliza para el tratamiento de adicciones o trastornos psicológicos. Los pacientes inhalan su veneno y comienzan a tener alucinaciones. Sus efectos secundarios son taquicardia, perdidas de conocimiento e incluso la muerte.

"¿Cómo atacan?", ha preguntado la presentadora. "Estos animales no tienen un mecanismo directo de inoculación del veneno, no tienen, garras, no tienen dientes. Es un mecanismo de defensa pasivo. Cuando un depredador se acerca a ellos, lo que hacen es soltar el veneno. Pero es cuando el depredador. Lo puedes tocar, pero si se estresa empieza a segregar una sustancia que cuando entra en contacto con las mucosas, los ojos, o la boca, comienza el enseñamiento", ha explicado el experto.