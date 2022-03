Sonsoles Ónega se sonroja con Kerem Bürsin: "Me gustaría conocerla"

Kerem Bürsin ha visitado de nuevo España y lo ha hecho para acudir al festival de cine de Málaga. El actor de 'Love is in the air' ha vuelto a deleitar con su sonrisa y su amabilidad a los fans y a los periodistas allí presentes. Nuestro compañero de 'Ya son las ocho' ha aprovechado para preguntarle por sus nuevos proyectos profesionales y, ya de paso, para hablarle de nuevo de nuestra querida presentadora, Sonsoles Ónega.