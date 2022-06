“Muerte a perro Sánchez”, el conde de Serrano disparaba contra una diana con la cara del Presidente

El periodista Jaime González ha coincidido en alguna ocasión con Fernando González de Castejón en debates televisivos y no le define como una persona trastornada “Era un personaje… No es un perturbado… Era un vanidoso, un engreído… No era un hombre que no estuviera en sus cabales, lo que transmitía era una soberbia, un valor de sí mismo, estaba siempre en posesión de la verdad… Estaba permanentemente a la defensiva, era un hombre iracundo, de genética violenta”. Algo que los expertos han corroborado “No es un loco, es un asesino que sabe lo que hace”.