Miguel Ángel Nicolás saca los colores a Sonsoles Ónega: “Yo soy el que te lleva el bolso”

Tras descubrir el motivo que llevaba a las primeras damas y a la reina a lucir o esconder su bolso de mano durante sus actos durante la Cumbre de la OTAN en Madrid, el plató del Fresh ha echado fuego. Ha quedado claro que el protocolo no establece que no se pueda llevar bolso a los actos oficiales ni a los encuentros con la realeza, pero parece más cómodo y más estético que no aparezcan en las imágenes.