Francisca estuvo a punto de morir por una mosquitera: “Yo solo pensaba en mi hijo, he vuelto a nacer”

Ella estaba sujetando la escalera a la que estaba subido su marido, cuando, de repente, el muro sobre el que estaban apoyados cedió y ellos se cayeron: “Yo vi cómo me moría. Vi que se me iba la vida en el pasillo”, afirmaba la protagonista del suceso.

Francisca y Rafael echan la culpa al mal estado del muro, mientras que los responsables de la empresa de la VPO aseguran que fue un error de ellos, por poner un andamio sobre un muro medianero, algo que ellos niegan por completo: “Yo solo he puesto una mosquitera para tapar un tubo, aquí no cabe un andamio”, afirmaba el protagonista.

“Me tuvieron que evacuar en helicóptero y me desangré durante una hora. Fue horrible. Me decían los médicos que no me durmiera. Yo pensaba en mi niño y en que me moría”. Por su parte, Rafael está de baja porque tiene un trombo en la pierna.