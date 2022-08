El súper zasca de Miquel Valls a Isabel Rábago: “¿Has desayunado bien o tomaste las patatas chips de Alba Carrillo?"

Seria y con la intención de no volver a ser tachada de pelota, así ha comenzado Isabel Rábago un Fresh que le traía alguna que otra sorpresa. De buenas a primeras, la colaboradora ha visto como el presentador le soltaba un zasca de esos que no se olvidan. Valls parecía haberse olvidado de que Rábago ya no es amiga de Alba Carrillo y que no estaba invitada a su party de Alicia en el país de las maravillas.