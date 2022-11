El supuesto motivo que desencadenó la pelea en el pleno del Ayuntamiento del Puerto de Santa María entre PP y PSOE: “Recibí un codazo del cargo de confianza del alcalde”

Tras protagonizar un bochornoso enfrentamiento en el pleno del Ayuntamiento del Puerto de Santa María y de casi llegar a las manos tras su suspensión, los portavoces de PP y PSOE implicados en el enfrentamiento han dado sus versiones en ‘Ya es mediodía ’. Hablan de un supuesto codazo que no parece apreciarse en las imágenes.

Javier Bello, portavoz del PP en la localidad gaditana, ha conectado en directo con el programa y nos ha asegurado que el portavoz del PSOE y ex alcalde del Puerto de Santa María actuó de forma incontrolada cuando le recordaron que había repartido 200.000€ a distintos medios de comunicación a modo de información institucional durante su gobierno.

“En ese momento perdió los papeles, una reacción fuera de tono… Empezó a soltar improperios hacía mi persona y al salir del pleno me dijo hasta en tres ocasiones que me iba a reventar la cabeza”, explicaba el portavoz al mismo tiempo, que asegura que no es un comportamiento aislado y que se trata de una persona conflictiva “Ayer la cosa se les fue de las manos”.