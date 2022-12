Roban el móvil en directo a un empresario del Bierzo que hablaba en el programa El Cascabel: “Me tiraron al suelo”

Ante las impresionantes imágenes del robo y la polémica desatada por la etiqueta de su marca de vinos, Joaquín Prat ha conectado en directo con la víctima, quién nos ha explicado los detalles de lo sucedido “Estaba en la puerta de un restaurante en el centro de Valencia, estaba como estaba ahora haciendo un Zoom, estamos hablando de la polémica de nuestra etiqueta… Un chico me tiró al suelo, me quitó el móvil y cuando intenté recuperarlo, me volvieron a tirar al suelo”.