El hombre que intentó secuestrar a unas menores en Leganés: “No me vais a cambiar la moral”

Nosotros hemos podido hablar con él y niega tajantemente el haber intentado secuestrar a las jóvenes: “Quería que no se subieran al autobús y que se quedaran más tiempo. Se iban ya y me querían dejar ahí solo”, explicaba el hombre, de treinta años de edad.

“Yo no sabía que eran menores. Pensaba que tenían veinte o diecinueve años”, aseguraba. “No me vais a cambiar la moral ni me vais a traumatizar, ni nada”, decía, con actitud desafiante a nuestra reportera.