Alejandro, el padre de la menor desaparecida en Zaragoza: “Mi mujer es ucraniana y solo tiene familia en Rusia”

Tan solo dos horas después, Alejandro fue a su domicilio y vio que f altaba una maleta grande de unos 25 kilos y un montón de objetos personales de la madre y la menor. Incluso, asegura que la madre se había llevado fotos familiares “algo que no te llevas si piensas volver”.

Alejandro habla de su pareja porque “es mi pareja, pero estamos en trámites de divorcio” y ha explicado que deberían llevar varios meses ya con la sentencia de divorcio “Yo he tenido un problema muy grande con la huelga de letrados y se supone que en marzo debería haber acabado el proceso y no hay una vista prevista … Le mostré mi preocupación a mi abogada y ella puso la clausula de cierre de fronteras”.

“Ella es ucraniana, pero no creo que haya ido a Ucrania”, ha asegurado un padre desesperado que no cree que posible que su esposa y su hija estén todavía en España ya que, la madre solo tiene familia en Rusia y en España no tiene muchas relaciones.