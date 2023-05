Ancelotti y el Real Madrid cierran filas junto a Vinicius: “España no es racista, pero hay un problema de racismo”

Desde la Ciudad Deportiva del Real Madrid, Inma Rivas no has mostrado el cariño que la afición y el club le están mostrando al jugador, y hemos visto como Ancelotti y Florentino Pérez cierran filas en apoyo a su jugador. El directo del club ha pedido que se tomen medidas reales contra los insultos, racistas o no, contra los jugadores, ha asegurado que el Real Madrid no va a permitirlo más y ha pedido un cambio en el sistema de árbitros.