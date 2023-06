Calzar a los bebés menores de un año puede provocar lesiones óseas: los expertos aconsejan cubrir el pie únicamente con calcetines

Una radiografía de los pies de un bebé nos alerta del peligro de calzar a los pequeños menores de un año y la podóloga Neus Moya nos explica que los bebés no deben utilizar calzado hasta que comiencen a caminar y cuáles es el calzado adecuado para sus primeros pasos.

Calzar a los bebés que no saben caminar está completamente demostrado que es perjudicial para el pie de los recién nacidos. La podóloga Neus Moya ha entrado en directo en ‘Ya es mediodía’ para explicar por qué y cómo debería ser el calzado de un niño que no camina.

Basándose en la radiografía de un bebé de solo seis meses con visibles lesiones óseas y huesos y que no se han llegado a formar, la podóloga nos ha aconsejado no poner ningún tipo de calzado a los bebés que no caminan para evitar cualquier tipo de lesión o malformación.