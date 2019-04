Alba Carrillo contesta a De la Morena: "Me daría vergüenza que mi padre fuera como tú"

Lejos de apagarse, la tensión entre Alba Carrillo y el periodista deportivo que dijo que a ella le había "venido muy bien" su amistad con Courtois , no hace más que aumentar. Ahora, De la Morena ha soltado toda su artillería en la radio, llamando "estúpida" a la colaboradora y asegurando que cada vez es "menos mona". Alba le ha contestado con mucha seriedad, pues cree que ésa no es forma de dirigirse "a ninguna mujer" de este mundo.

"La guapura se quita", "Si te miras al espejo, verás que cada día estás menos mona" , "Tienes un cerebro de mona, es decir, que cada vez eres más estúpida" , han sido algunas de las lindezas que le ha dedicado De la Morena a Alba Carillo después de su entrevista al portero del Real Madrid, con el que ella tuvo una corta relación. Ante tales palabras, Alba no se ha quedado callada y lo primero que le ha dicho es que no le ofende:

"Tu madre te ha educado fatal"

"A mí no me ofenden esas palabras. Deberían ofenderle a tu esposa y a tus hijas, porque a mí me daría vergüenza que mi padre hablara así de una mujer. Que sepas que, con este cerebro de mono, estoy estudiando mi segunda carrera. Tú mismo te retratas con lo que has dicho pero quiero que sepas que educo a mi hijo para que no se parezca a ti. Tu madre contigo lo hizo fatal".