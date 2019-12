El jefe de Alexia, presuntamente asesinada por su novio de 8 días: “Un día vino con unos golpes en la cara”

"Me dijo que se había caído de una silla"

‘Ya es mediodía’ ha hablado con el jefe de Alexia y éste nos ha dado un dato que no ha pasado desapercibido: “Un día vino con unos golpes en la cara y me dijo que se había caído poniendo el árbol de Navidad. Llevaba maquillaje, pero se le veía el moratón. En ese momento no me di cuenta pero, claro, cuando te caes de una silla pones las manos, no la cara”, ha dicho el encargado del bar donde la víctima trabajaba de forma esporádica.