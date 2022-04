La dueña del local en el que pasó sus últimas horas el parricida de Sueca: “Cuando tenía al niño, el bar no lo tocaba, pero cambió”

Por la tarde a esos de las siete de la tarde regresó “muy tranquilo” , solo pedía “un quinto” y sobre las 21:30 horas le amenazó con llamar a la Guardia Civil y se marchó por su propio pie. Teresa describe a un hombre ebrio y en muy malas condiciones higiénicas. Pero asegura, que no siempre fue así y que había cambiado desde hacía unos meses “A primera hora cuando se separó el matrimonio, cuando le tocaba le recogía, le llevaba a la escuela… Estaba de baja por depresión y le llevaba al colegio” .

Incluso, asegura que su actitud cambiaba cuando tenía que hacerse cargo de su hijo “Cuando tenía al niño, el bar no lo tocaba, pero cuando no… No era agresivo, llegaba se sentaba y pedía, si le servía, bien y sino le servía también… Estaba horas sentado y no hablaba en nadie… Luego cambió, con la ropa sucia, las zapatillas de estar en casa…”.