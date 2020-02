Ya son 9 los casos confirmados por coronavirus en España y las noticias acerca del virus corren como la pólvora, tanto las que son ciertas como las que no. Por eso, ‘Ya es mediodía’ ha advertido sobre los 5 bulos que corren por Internet y que la OMS ya ha desmentido, para que no cunda el pánico entre la población ni se intenten poner remedios nada efectivos ante la llegada de esta enfermedad. No es cierto, por tanto: