En Carabanchel, nuestra reportera ha podido hablar con dos vecinas de Angelines, la mujer de 92 años encontrada muerta . Encarna, amiga de la víctima, nos ha explicado que llevaba dos años sin ver a la fallecida y que no paraba de pedir a los vecinos que avisaran a la policía porque era muy extraño que hubiera desaparecido de esa manera. Además, nos ha hablado del mal olor en el descansillo que notaban los vecinos y del miedo que Angelines tenía a su hijo : “Esta mujer se escondía en una habitación cuando el hijo venía borracho y la amenazaba… tenía miedo cuando el hijo bebía. Los vecinos también le tenían miedo y por eso no han denunciado hasta ahora. El hijo es alcohólico y cuando bebe se pone loco, pero cuando no bebe es normal… No creo que sea enfermo mental, es alcohólico” .

Al testimonio de Encarna se ha sumado Angelines, otra amiga de la anciana muy afectada por la noticia. Angelines, tocaya de la víctima, nos ha explicado que la mujer de 92 años fallecida tenía una hija y dos hijos. Uno de ellos se encuentra internado en un centro y el otro, el hombre que supuestamente escondía a su madre en casa “bebía demasiado”. Angelines no podía imaginar que el hijo de Angelines hiciera algo así porque ella siempre le preguntaba por su madre y él aseguraba “Ahí está la mujer me decía”. Ella imaginaba que era “un buen hombre”, pero no han podido aclarar si estaba trabajando o no, se le veía marcharse temprano y volver al mediodía, pero no pueden confirmar su profesión o que hubiera escondido el cadáver de su madre para cobrar la pensión tal y cómo apuntan los informes policiales. Angelines llevaba casi 4 años sin bajar a la calle porque padecía Alzheimer y sus vecinas llevaban dos años sin verla en el balcón. La falta de ropa tendida durante semanas fue lo que hizo saltar todas las alarmas de los vecinos.