Carlos Herrera recibió un escalofriante mensaje del presunto asesino de Ayamonte: “Me mandó cuatro fotos con su mujer antes de que aparecieran muertos”

"El me decía que estaba enamorado de su mujer"

“Yo le conocía, me enviaba sus artículos y hablábamos de vez en cuando. Él se había casado cuatro veces y, en esta ocasión, estaba muy enamorado de su mujer, de verdad, o eso me decía a mí. Horas antes de que yo me enterara de lo ocurrido, a las 5:48 de la mañana, me envió un mensaje con cuatro fotos junto a estas palabras: “Recuerda cuántas ilusiones, cuántos sueÑos y cuántos planes juntos. Y ahora hay que romper toda esta historia”