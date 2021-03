Celia Villalobos, sobre la historia de Rocío Carrasco: “A mí los docudramas no me gustan”

Celia Villalobos ha explicado que ella ha sido alcaldesa de una gran ciudad y que ha vivido de cerca casos horribles de malos tratos, también de esposas de guardias civiles, y otros casos que no han terminado bien “He tenido a muchas mujeres en viviendas sociales para refugiarles de su maridos y han vuelto con ellos para darle de comer a sus hijos”. Tiene experiencia en este tipo de situaciones y no sabe si la exposición mediática de Rocío Carrasco va a ser positiva: “Yo le tengo mucho respeto a todo el mundo, pero a mí los docudramas no me gustan… No la he visto, no la sigo… pero lo único que espero es la verdad… “Si solo es un docudrama flaco favor le estamos haciendo a las mujeres maltratadas”.