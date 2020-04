Ciberestafas durante el confinamiento: intentan extorsionar a Iván García, redactor de YEM

Nuestro compañero ha sufrido un intento de estafa por usar una aplicación. De repente, Iván García recibió un email en el que le ponían su nombre de usuario y una contraseña y le pedían una cantidad de dinero en bitcoins a cambio de no mostrar a sus contactos vídeos comprometidos.

Ante esta amenaza, el periodista sabía que no podían mostrar nada comprometido pero no quería que tuvieran acceso a fotos de sus familiares, amigos o hijos, así que cambió todas sus contraseñas y no cedió al chantaje.