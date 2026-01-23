Antía Troncoso 23 ENE 2026 - 01:53h.

¿Belén Rodríguez o John Guts? ¡Descubre quién ha sido el primer concursante expulsado de 'GH DÚO'!

Carlos Lozano, atónito por las críticas de John Guts a sus espaldas: "Tiene que nacer mil veces para llegarme a la suela del zapato"

¡Belén Ro y John Guts se enfrentan a la primera expulsión de 'GH DÚO'! Casi desde el primer día de convivencia, los dos concursantes se han enzarzado en numerosas discusiones que los han convertido en enemigos acérrimos. Pese a que el concurso de ambos ha estado ligado desde el primer día, por formar parte del mismo trío y por la misión secreta que los unía (debían fingir que eran exnovios), lo cierto es que entre ellos no ha habido ni un solo segundo de paz.

La guerra abierta entre los dos concursantes se saldaba durante la gala. Tras la salvación de Cristina Piaget, Belén Ro y John Guts se quedaban solos en la sala de expulsión, produciéndose un auténtico duelo de titanes que ha estado de lo más ajustado. Jorge Javier conectaba con ellos antes de comunicar quién de los dos debía abandonar la casa y les mostraba los porcentajes: "49,1% y 50,9%".

Ante esta cifra tan igualada, Belén Rodríguez hacía sus cábalas: "Pienso que me voy yo. Soy muy consciente que a mi las galas no me favorecen. He sido como soy de verdad, me he enfadado, he llorado y he reído". Por su parte, John Guts daba las gracias a la audiencia y aseguraba: "Vine aquí a jugar. Si me tengo que ir me voy contentísimo". Jorge Javier aprovechaba la ocasión y señalaba: "Pase lo que pase perdemos a un grandísimo concursante. No me gustaría que abandonarías ninguno".

Descubre la identidad del primer expulsado de 'GH DÚO'

Con el sobre en la mano, Jorge Javier Vázquez volvía a conectar con la casa para poner fin a este intenso duelo: "La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... ¡John!" Al instante de saber que era la concursante salvada, Belén Ro daba las gracias al público y con la voz entrecortada confesaba: "Me daba muchísimo miedo ser la primera expulsada porque ya estoy haciendo el mayor de los ridículos no acertando nada de 'Gran Hermano'".

Asimismo, Belén Rodríguez le dedicaba unas últimas palabras a John en las que cargaba durísimamente contra él: "No lo voy a echar de menos. Me parece que ha hecho un juego muy sucio. Me alegro mucho que haya sido debut y despedida porque no se merece jugar a 'Gran Hermano'".

'Caras largas' entre los concursantes al conocer quién ha sido expulsado

Belén Rodríguez regresaba a la casa tras librarse de la expulsión y el resto de los concursantes reaccionaban a su salvación. Entre caras largas y un ambiente de gran tensión, la colaboradora de televisión de reunía en el salón con el resto de sus compañeros. En contraste con la felicidad que mostraban Carlos Lozano y Carmen Borrego, Gloria González, muy triste por la eliminación de John Guts, atacaba sin piedad a Belén:

"Hubiera preferido que se fuera Belén porque durante estas últimas horas nos ha demostrado clasismo. Ha dejado en vergüenza a muchos de mis compañeros, de hecho, a mi hoy me ha atacado. Creo que muchos de mis compañeros piensan lo mismo". A raíz de estas palabras, Jorge Javier pedía a los concursantes que levantasen la mano quiénes hubieran preferido que se fuera Belén y la gran mayoría alzaba la mano.

Los colaboradores de ‘Vamos a ver’ se mojan ante la primera expulsión de ‘GH DÚO’