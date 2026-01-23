Patricia Fernández 23 ENE 2026 - 03:06h.

Después de resolverse la primera expulsión de esta edición de 'GH DÚO' llegaban las nominaciones a la cara, en la que los concursantes iban a tener que dar sus votos y razones delante del resto de la casa, excepto Sandra, Juanpi y Andrea, que como ganadores de la 'suite' lo podían hacer en la intimidad de la habitación y decidían el orden.

Antes de empezar las nominaciones durante el juego por la 'suite', Carlos Lozano se mostraba enfadado con Carmen Borrego y Belén Rodríguez y explicaba que habían hecho estrategia para las nominaciones, pero que las disputas durante el directo había hecho que ambas cambiasen de opinión: "No entiendo nada... como en la gala se ha enfado uno con otro, ahora ya nada... pero hemos dicho que sea lo que sea, me da igual, pero hay veces que hay que hacerlo, hay que poner a gente nueva". Y así, empezaban las nominaciones.

Así han sido las nominaciones a la cara de 'GH DÚO'

Sonia Madoc y Mario Jefferson: Con un punto, porque sabemos que no van a salir, son la pareja que siempre se salva y se lo damos a Carlos y Cristina. Los tres puntos van al equipo de Belén Rodríguez y Carmen Borrego.

Carmen Borrego y Belén Rodríguez: un punto a Sonia y a Mario, hemos quedado con Carlos en una cosa y la vamos a mantener. Y los tres puntos a Juanpi, Sandra y Andrea, esperamos que se salva ella que nos cae fenomenal. Dejando claro así que continuaban con lo que habían pactado con Lozano pese a que habían tenido dudas de nominar al trío de Anita, Manuel y Gloria: "Vamos a mantener lo que habíamos quedado".

Raquel Salazar: un punto para Belén y Carmen, me caen muy bien pero no dejo de pensar que me dieron tres, es verdad que le echaron la culpa a John, pero lo pudieron parar. Y tres puntos a "mi prima", refiriéndose a Cristina Piaget y por tanto, a Carlos Lozano.

Cristina Piaget y Carlos Lozano: Un punto para Sonia y Mario, no es que nos hayan hecho nada personal, pero es el juego. Tres puntos para Juanpi, Sandra y Andrea, hemos intentado hacer una estrategia para no salir siempre los mismos, habrá que jugar. Lo que hacía reaccionar a Juanpi: "Están cagados ya".

Anita, Gloria y Manuel: un punto para el dúo de Belén y Carmen, van para Belén por su clasismo y por sus faltas de respeto. Tres puntos a Cristina porque "no la soporto", aseguraba Anita, que también salpicaban a Carlos Lozano.

Andrea, Sandra y Juanpi: en la intimidad de la habitación y tras haber visto las nominaciones de toda la casa, nominaban: un punto para Carlos y Cristina. Y tres puntos para Belén y Carmen.

Jorge Javier Vázquez después de las nominaciones, con todos en el salón, daba los nombres de los nominados: "Cristina y Carlos, estáis nominados. Belén y Carmen, estáis nominadas. A los demás, enhorabuena". Y el presentador les decía algo: "Si alguna pareja o trío quiere utilizar su poder que vaya al confesionario". El trío de Juanpi, Sandra y Andrea iban al confesionario y Jorge Javier Vázquez no entendía nada: ¿Dónde van? Si no tienen ningún poder".

"Nos hemos colado", explicaba Andrea y Juanpi preguntaba "qué podían decir" y el presentador no entendía nada: "¿Pero para qué van?" Lo que generaba un divertido momento con el trío aunque no tenían ningún poder de cambiar la lista.

La lista definitiva de nominados

Por tanto, la lista definitiva de nominados es: Cristina Piaget, Carlos Lozano, Belén Rodríguez y Carmen Borrego. ¡Puedes votar quién quieres que sea el expulsado a a través de la app de Mediaset Infinity, de manera completamente gratuita!