Lidia González 23 ENE 2026 - 15:38h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ le manda un mensaje a Almudena Porras y se sincera sobre el futuro de su relación

Darío Linero se sincera tras su abrazo con Almudena Porras en el debate final

¡Ha llegado el momento de Darío Linero! Después de la emisión del programa y todo lo que se ha dicho sobre él, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sienta frente a las cámaras de mtmad para sincerarse como nunca. El influencer le lanza una petición a Almudena Porras tras su reencuentro y le manda un importante mensaje. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado en Mediaset Infinity!

Tras protagonizar un emotivo momento con la que fuera su pareja durante 11 años en ‘El debate de las tentaciones’, el andaluz todavía tiene algunas cosas que decirle a Almudena. “Es un vínculo muy grande”, comienza confesando. Darío tiene muy claro todo lo que quiere para la que fuera su novia y no tiene reparos en admitirlo frente a las cámaras: “Quiero repetírselo”.

Además, el que fuera participante se sincera sobre el futuro de su relación con Almudena y cómo le gustaría que fuesen las cosas con ella. Ahora que ha pasado el tiempo y ha vivido la emisión del programa, Darío asegura: “Me gustaría…”.

Darío Linero habla claro sobre la relación de Almudena y Borja

Pero el creador de contenido no solo se ha pronunciado sobre su futuro con Almudena y le ha mandado un importante mensaje, sino que también ha hablado claro de la relación de su expareja con Borja Silva. Más sincero que nunca, se dirige a cámara para decirle cómo se siente al respecto y lo que quiere para ella.

Darío Linero llega pisando fuerte a mtmad para contestar a todo lo que se ha dicho sobre él durante estos meses, pero también para abrir su corazón como no lo ha hecho antes. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se manda un mensaje muy directo a Almudena Porras y se sincera sobre el futuro de su relación con ella. Además, el creador de contenido desvela cuál es su situación sentimental y habla de sus inseguridades. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!