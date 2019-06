Tensa discusión entre Cristina Fallarás y Benjamín López: “No me hables en ese tono, pichón”

Durante todo el programa, Cristina Fallarás ha incidido en que el asesinato de Aranjuez es un “asesinato vicario”, es decir, una consecuencia de la violencia machista, como es el caso en el que los maltratadores hacen daño a los hijos para herir a sus mujeres. Sin embargo, Benjamín López no ha estado de acuerdo con esta teoría pues, según su visión, “no todos los asesinatos de mujeres son machistas”. Esta diferencia de opinión ha causado una verdadera discusión entre los dos que ha terminado con Fallarás diciéndole al periodista: "A mí no me contestes así ni me hables en ese tono, pichón".