Escapó de un secuestro en Lucero (Madrid) : “También intentaron meterme en un coche”

De hecho, el programa ha hablado con Rebeca, una joven a la que intentaron secuestrar cuando tenía 16 años y éste es su escalofriante relato: “Yo iba de camino la metro y me asaltaron 3 hombres de unos 37 años. Me intentaron dar un beso y me cogieron del brazo para meterme a empujones en un coche. Yo me puse a gritar y nadie de la gente que pasaba por la calle me ayudó. No sé cómo conseguí librarme de ellos y me acerqué a una mujer, que era una profesora, y no me ayudó. Y ahí fue cuando eché a correr”.