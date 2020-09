La extrabajadora que grabó los vídeos de la residencia de Lliria: "Sí pedí auxilio para el anciano que se cayó"

"Esa pregunta también me la hicieron en la Policía y yo dije que el anciano justo se cayó cuando yo estaba grabando y después salí a pedir auxilio para él porque a mí me habían prohibido tocarlo . Era la pero época de la panemia del coronavirus y yo le podía contagiar cualquier otra cosa", ha explicado.

También ha dado los motivos por los que decidió hacer públicas estas imágenes, que no tienen nada que ver con la supuesta venganza de la que le acusa la dirección de la residencia por no haberle renovado el contrato en agosto: "Yo he hecho esto por amor, si a mí me hubieran renovado yo no hubiera trabajado más en ese centro, me generaba mucho dolor lo que veía", ha conluido.