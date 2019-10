Florín, hermano de Dana: “No quiero que a mi sobrina Lucía le pase lo mismo que al niño de El Ejido”

Florín, el hermano de Daba Leonte, de quien se encontró un resto óseo en una zona boscosa de Málaga, continúa luchando por la custodia de su sobrina, Lucía. No quiere que ésta se críe con “la familia de un asesino” , por mucho que Eva, la hermana de Sergio, haya aportado informes médicos que afirman que la niña se encuentra bien.

Él está muy “indignado” porque su otra hermana, Claudia, ha venido a ver a su sobrina y asuntos sociales no lo han permitido todavía. “Nos están tratando como extranjeros. Nosotros no somos familia de un asesino, no hemos matado a nadie ni vamos por ahí con el coche en el que el cadáver de mi hermana iba descuartizada”, ha dicho, muy enfadado con los gestores sociales de nuestro país.