Frigenti firma la paz con Alba Carrillo: “Me emocioné al escuchar su curva de la vida”

En contra de lo que muchos podían pensar, Frigenti no ha vuelto a ‘Ya es mediodía’ para cargar contra Alba Carrillo. Al contrario. El colaborador, como espectador, le ha agradecido a Alba Carrillo que se abriera en canal en su curva de la vida y que contara, incluso, que sufrió una depresión durante su matrimonio con Feliciano López. "Su curva de la vida me gustó, fue muy generosa y me emocionó, porque yo también sé lo que es tener una depresión. Como espectador quiero que se vaya porque está haciendo un mal concurso, pero también le agradezco lo que hizo ayer", ha dicho.