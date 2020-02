La hermana de la mujer asesinada en la calle en Madrid: “Yo se lo comuniqué a su pareja, él no ha sido”

"Vi al SAMUR, pero no pensé que fuera mi hermana"

La familia no da crédito a lo que ha ocurrido, pero están convencidos de que el autor del crimen no ha sido su pareja: “Yo se lo dije a él y se quedó muy sorprendido. Se vino corriendo al hospital con nosotros”, ha dicho Sonia, la hermana de la víctima, que ha hecho un gran esfuerzo por atender hoy al programa para pedir justicia. Ella todavía no se cree lo que presenció: “Vi al SAMUR reanimando a una mujer, pero no pensé que fuera mi hermana. Ella no tenía ningún problema con nadie, no entendemos nada”.