El hombre que ha cumplido tres cuarentenas: "Ya me lo tomo con tranquilidad"

Ya es mediodía ha entrevistado al que han bautizado como el Rey de la Cuarentena. Antonio Sevillano estaba en China cuando allí comenzó la crisis del coronavirus (como país de origen) y tuvo que hacer su primera cuarentena. Después, estuvo confinado en un hospital de Madrid al volver de China para que no contagiara a nadie en el caso de haber cogido el virus en Asia y, ahora, también hace la cuarentena del Estado de Alarma en España.

Antonio ya se lo toma con normalidad: "Lo que antes me preocupaba era la incertidumbre de no saber lo que estaba pasando, pero ya me lo tomo con tranquilidad", ha dicho en el una vídeollamada, la forma de conexión mas utilizada del confinamiento.