Los resultados del informe indican que las mordeduras de dingo encontradas en su cuerpo probablemente se produjeron después de su muerte

Encuentran muerta a una joven de 19 años rodeada de perros salvajes en una playa de Australia

Hace unos días apareció en una playa de Australia el cuerpo de Piper James, una joven canadiense de 19 años que fue encontrada rodeada de una jauría de perros salvaje. En concreto, su cadáver estaba entre 10 dingos, unos perros autóctonos de Australia.

La familia de la víctima ha recibido los resultados preliminares de la autopsia. El cuerpo de la joven fue encontrado en isla Fraser poco después de las 5 am del lunes. Sus amigos contaron que ella les había dicho que iba a nadar.

Dos transeúntes encontraron el cuerpo rodeado de una manada de dingos horas más tarde. Los resultados del informe indican que las mordeduras de dingo encontradas en su cuerpo probablemente se produjeron después de su muerte.

Lesiones consistentes con mordeduras de dingo

"La autopsia encontró evidencia física consistente con ahogamiento y lesiones consistentes con mordeduras de dingo", dijo un portavoz a 'New York Post'. Explicaron que es muy probable que las mordeduras no hubieran causado la muerte inmediata, tampoco que hubiera otra persona involucrada en la muerte.

'9 News' informó anteriormente que los hallazgos muestran evidencia de líquido en los pulmones de la joven, pero no está claro cómo entró el líquido en su cuerpo (ya sea a través de heridas punzantes o porque James inhaló agua).

A principios de semana, el Tribunal Forense de Queensland dijo que se requerían más pruebas científicas después de la autopsia. "Estos resultados adicionales y el establecimiento de la causa de la muerte podrían llevar algún tiempo", dijo un portavoz.

“Los familiares del fallecido se han mantenido informados de la investigación. “La investigación forense está en curso, por lo que no se puede proporcionar más información en este momento”. La policía confirmó que el cuerpo de James fue “tocado e interferido” por los dingos, pero no especuló sobre la causa de la muerte.