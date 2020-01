Juan Antonio Fernández, sargento de bomberos, explica cómo se produce una intoxicación por monóxido de carbono

No es “nada habitual” dado que el coche se encontraba en la calle pero ¿Cómo se puede producir este tipo de intoxicación? Según el sargento de bomberos, el monóxido de carbono pesa más o menos lo que el aire, por lo que ni sube ni baja, se mantiene estable en lugares donde no haya corriente o esté mal ventilado. Además, ni se huele ni se ve ni irrita la garganta, con lo que no se nota.