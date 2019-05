Isabel Allende, en 'Ya es mediodía': "A los 76 años me he vuelto a enamorar y me caso dentro de mes y medio"

Sonsoles Ónega ha entrevistado a una eminencia de la literatura: la escritora Isabel Allende, autora de obras tan míticas como 'La casa de los espíritus'. Allende nos ha dejado grandes titutares sobre su vida: "Yo no pensaba enamorarme ahora. Me fui a vivir a una casa yo sola con mi perro y me cayó este caballero"; "Con mi hija Paula y mi madre (fallecidas) tengo una relación de tristeza suave" o "Mi mamá me decía: Hija, sé feminista, pero discretamente". Con ella, 'Ya es mediodía' ha inaugurado la sección 'Un lugar en tu mundo'.