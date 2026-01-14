Yolanda Díaz alza la voz por la vivienda donde más duele al PSOE: "Le abre la puerta a Vox"

Duelo de medidas sobre la vivienda: el plan de Sánchez no cuenta con el apoyo de Sumar y Feijóo presenta su propio proyecto

En una semana en la que la vivienda se ha convertido en el principal debate político continúan los enfrentamientos en público entre los propios socios de Gobierno, informa Iñigo Yarza. No se ponen de acuerdo con cómo afrontar el problema de la vivienda. La receta de la parte socialista anunciada el lunes por el presidente del gobierno son las bonificaciones fiscales a aquellos que no suban el precio del alquiler.

Para Sumar esto es regalar dinero público a los caseros. Muy críticos con esta medida y su opción es congelar por ley las rentas de los más de 600.000 contratos que tienen que renovarse este año. Por cierto una medida apoyada por todos los partidos de izquierda. Un enfrentamiento entre los socios que hoy ha subido un punto más en el tono. No en vano Yolanda Díaz ha señalado que "es una política completamente fallida. Es un estrepitoso error. Si el PSOE no entiende esto le va a abrir las puertas de la Moncloa a Vox. Lo digo claramente".

A lo que ha respondido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, diciendo que a ella no la van a encontrar en un terreno de confrontación. "No he entrado en esa provocacion. Mi reaccion nunca tiene que ser contra quienes piensan igual que yo y es que tenemos que defender por encima de todo el derecho a la vivienda". No parece que sus socios de Gobierno piensen igual que el PSOE, y más a tener de la reacción de los cinco ministros que forman parte del mismo que han dejado claro su no a la propuesta realizada por el presidente del Gobierno.

El manifiesto de los cinco ministros de Sumar contra su propio Gobierno

Los cinco ministros de Sumar que forman parte del Gobierno rechazan en una tribuna conjunta lo que denominan "regalos" fiscales a los propietarios de viviendas y aseguran que se trata de una política ineficaz e injusta y que el PSOE se equivoca "profundamente" en la solución que plantea, que no van a aceptar.

En una tribuna publicada este miércoles en el diario El País, los ministros señalan que la vivienda es hoy la "gran máquina" de producir desigualdad en España y que los avances en esta materia son el gran reto de la legislatura. "Es por la vivienda por donde se rompe mucho de lo que cosemos con otros avances", señalan la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y las titulares de Sanidad, Mónica García, y Juventud e Infancia, Sira Rego.

Además, aseguran que la Ley de Vivienda no se está cumpliendo, que los precios siguen subiendo y que "el Estado tiene que avanzar y hacerlo con decisión" ya que "hay mucho que se puede hacer". "Debemos acabar con la compra especulativa y prorrogar los alquileres para defender el derecho a la vivienda", insisten, y recalcan que el objetivo fundamental del Gobierno progresista es luchar contra la desigualdad.

Los ministros señalan que en los 50 años de democracia ninguno de los dos grandes partidos ha sido capaz de abordar el problema de la vivienda en unos términos que permitieran evitar este escenario.

Por ello, insisten en prorrogar los contratos de alquiler que se firmaron durante la pandemia y que están empezando a vencer. Este año 2026 son 600.000 contratos y en 2027 las subidas de los precios afectarán a unas 2,7 millones de personas, indican desde Sumar. Esta formación defiende que es una medida constitucional que ya se aplicó con los que vencían en pandemia y al comienzo de la invasión rusa de Ucrania.

Los ministros también piden poner fin a la compra y tenencia de viviendas con fines especulativos, una práctica que califican de insostenible. De forma complementaria a estas dos medidas urgentes, subrayan que se necesita reforzar la fiscalidad de los grandes tenedores de viviendas y aumentar la inversión en vivienda pública de alquiler asequible permanente hasta el 1 % del PIB anual para acercar el parque público a la media europea.

"Si las instituciones no garantizan derechos, las élites convierten la frustración colectiva en beneficio propio. En ese escenario siempre gana la extrema derecha y pierde la ciudadanía. No actuar es un lujo que no podemos permitirnos", indican. "El Gobierno progresista tiene sentido cuando sirve para luchar contra la desigualdad, cuando tiene la vocación de mejorar la vida de la gente en nuestro país. Ese es nuestro compromiso y por eso vamos a seguir trabajando", destacan en el documento conjunto.

Urtasun dice que la ministro de Vivienda no dice la verdad

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, ha pedido al PSOE que rectifique la bonificación fiscal dirigida a los propietarios de vivienda que no suban el alquiler ya que cuenta con un rechazo "masivo" y ha negado que esta medida esté incluida en la disposición final primera de la Ley de Vivienda. En declaraciones a los medios, y tras suscribir con el resto de ministros de Sumar una tribuna criticando la medida, Urtasun ha asegurado que siempre están abiertos a la negociación en el marco del Gobierno y que para resolver el problema de la vivienda están dispuestos a negociar "con quien haga falta".

Respecto a las declaraciones que ha realizado esta mañana la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, respecto a que está incluida en la Ley de Vivienda, Urtasun ha asegurado que esto no es así, ya que lo que se recoge en la ley es que puede haber una bonificación fiscal del 90 % para los alquileres en zonas tensionadas y aquellos arrendatarios que hayan bajado el precio del alquiler.

"Estamos ante un grandísimo regalo fiscal a los arrendatarios que no estamos dispuestos a tolerar", ha insistido el ministro, que cree que esta medida es una provocación y una injusticia de cara a los trabajadores que pagan su IRPF. Además, ha defendido la legalidad de la prórroga automática de los contratos de alquiler que propone Sumar, que asegura que es constitucional y ya se aplicó con el estado la alarma, la Covid y la guerra de Ucrania.

Por ello, insta al PSOE a que rectifique una medida que tiene un rechazo "notable" por parte de los ciudadanos, del socio de Gobierno, de los socios parlamentarios o de los sindicatos de inquilinos. "Cuando uno cuando propone algo que es masivamente rechazado lo que tiene que hacer es rectificar y llegar a un acuerdo", ha recalcado, al tiempo que ha asegurado que el Gobierno no va a resolver la crisis de vivienda con medidas de derechas y neoliberales, sino con medidas progresistas.