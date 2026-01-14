Lorena Romera 14 ENE 2026 - 14:11h.

La modelo ha decidido borrar el pasado que le unía al hijo de Isabel Pantoja en plenos rumores por la discusión que habrían tenido por su nueva novia

La reacción de Irene Rosales a la nueva relación de Kiko Rivera

Irene Rosales ha tomado una drástica decisión sobre Kiko Rivera. La influencer, exconcursante de 'GH DÚO', ha compartido a través de su perfil oficial de Instagram una reveladora imagen con la que deja entrever su postura casi cinco meses después del divorcio. Un storie que la de Ginés, de 34 años, publica justo después de que salga a la luz su presunta discusión telefónica por Lola García, la nueva novia del hijo de Isabel Pantoja.

La actualidad del corazón vuelve a poner el foco en Kiko Rivera e Irene Rosales, que habrían protagonizado un tenso enfrentamiento a través de una llamada telefónica que habría ido subiendo de intensidad. Según informan desde 'Lecturas', el origen de la discusión es porque el dj le pidió "firme consentimiento para que su actual pareja pudiera recoger del colegio a las dos hijas que tienen en común". Pero se encontró con una negativa.

Tal y como apuntan desde el citado medio, la sevillana aseguró que "no iba a consentir que una desconocida recogiese a las pequeñas e incluso advirtió con tomar acciones legales" y la intensidad de la llamada fue in crescendo hasta tal punto que ella "cortó la discusión en seco". Esta conversación, sumada al llamativo gesto que ha tenido ahora Irene Rosales, podría suponer el fin de esa cordialidad de la que siempre habían presumido desde su separación.

Y es que poco después de que se publique en medios esta llamada telefónica, la madre de Ana y Carlota ha compartido un vídeo en el que enseña que se está borrando el tatuaje que en su día se hizo en una muestra de amor por Kiko Rivera. Un tattoo que era una llave y un love (amor, en ingles), que simbolizaba eso de lo que tanto han hablado ellos; que ella tenía "la llave de su corazón".

Pero Irene Rosales ya no quiere tener este recuerdo bajo su piel. Y menos ahora, que parece haber ciertas tensiones con el padre de sus hijos. Por eso, ha tomado esta drástica decisión: borrarse el tatuaje que todavía les unía de manera de alguna forma. "En manos de mi querida", escribe la que fuera concursante de 'GH DÚO' junto a este vídeo en el que se puede ver ya la palabra love prácticamente borrada.

Una tajante decisión con la que la influencer sevillana deja atrás su pasado con Kiko Rivera, avivando los rumores que apuntan a esta posible tensión por Lola García, la nueva novia del dj.