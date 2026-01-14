La oferta que le hizo Julio Iglesias a Cristina Tárrega el mismo día que la conoció

Cristina Tárrega ha contado en 'Vamos a ver' la oferta que le hizo Julio Iglesias cuando ella tenía 20 años

Desde que saltasen a la luz las declaraciones de dos extrabajadoras de Julio Iglesias denunciándole de abuso sexual, los testimonios de personas cercanas al cantante se han sucedido.

Son varias las famosas que han hablado de su relación con Julio Iglesias y una de ellas lo ha hecho en el plató de 'Vamos a ver'. Se trata de Cristina Tárrega, que ha contado en directo la oferta que le hizo el cantante el mismo día que se conocieron y cuando ella solamente tenía 20 años.

"A Julio le debo muchísimo. Nunca lo había contado porque creo que está fuera de con texto, pero lo voy a hacer. Le hice una entrevista cuando era una niña y me preguntó si estaba contenta en mi trabajo. Le dije que sí, pero que cobraba muy poco", ha comenzado contando.

Cristina Tárrega, sobre Julio Iglesias: "Besaba hasta a las farolas. Es cariñoso, empalagoso y pesado. Si te coge cariño, hasta es pesado"

Tárrega ha desvelado lo que Julio Iglesias hizo por ella cuando se enteró de sus apuros económicos: "Me dijo que o me mejoraban las condiciones o me iba a Miami con él a trabajar. Julio habló con mi jefe y me subieron el sueldo cuatro veces más. Es mi padrino radiofónico".

Además, ha asegurado que Julio "nunca le pidió un beso": "Besaba hasta a las farolas. Es cariñoso, empalagoso y pesado. Si te coge cariño, hasta es pesado. No le estoy defendiendo, solamente estoy contando mi verdad".