Isabel Díaz Ayuso responde: "Decir que se ha dejado morir a los ancianos por su cartilla o su cuenta corriente es deleznable"

Isabel Díaz Ayuso ha intervenido en directo en ‘Ya es mediodía’ y ha abordado la tensión que ha tenido con el diputado Gómez Perpinyá de Más Madrid en la asamblea. “Los españoles no tiene ‘Madrileñofobia’, tienen ‘Ayusofobia”, le decía reprochándole su gestión de la crisis y le pedía que dejara de quejarse de una “caza de brujas”: “O no está en sus cables o se está riendo de nosotros”.

“Como habéis visto, a mí me han llamado todo tipo de cosas, me han faltado al respeto, han insinuado todo tipo de barbaridades contra mí y yo no hago lo mismo, no somos todos igual”, ha respondido la presidenta de la Comunidad de Madrid: “Son barbaridades que para una persona que ha estado afrontando esta epidemia desde dentro son realmente duras”.