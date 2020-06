Marta López cuenta quién es el prototipo de mujer de Iván González: "Eres tú, Sonsoles"

El comportamiento que está teniendo Oriana en ‘La casa fuerte’ no le está gustando nada a Marta López. Cree que sus continuos ataques a Fani por haberle sido infiel a su pareja, Christofer, en ‘La isla de las tentaciones’ ya cansan. Además, cuenta que la concursante entró en el reality con la intención de sacar a Fani de sus casillas: “Antes de entrar dijo que iba a desquiciar a Fani. Puedes desquiciar a las personas con otros argumentos, no siempre con los cuernos”. También cree que no tiene sentido que Oriana siempre recurra a ese tema ya que ella también ha puesto cuernos y se los han puesto.