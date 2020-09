El rifirrafe de Javier Ruiz y Juan Chicharro, presidente de la Fundación Francisco Franco: “No tiene ni idea”

Dice estar de acuerdo con dignificar a las víctimas, pero añadía: “Que no se olviden que víctimas hay de todos los lados. Hay infinidad de tumbas, cunetas de los que asesinaron los milicianos y las checas que no se sabe dónde están (…) “Es lo malo de esta ley que teniendo la posibilidad de aprovecharla para reconciliar a todos los españoles se ha convertido en una ley sectaria”.

“El argumento de la reparación de todos es falsario, durante el franquismo se reparó a una parte. No se puede jugar al empate, ha habido víctimas republicanas que todavía no han encontrado sus familiares y hay monumentos a todo tipo de caídos del franquismo. Deme una fecha ¿Cuándo llega el momento de reparar a las víctimas de la república”, replicaba Javier Ruiz y Chicharro negaba: “Parte de una premisa equivocada, le puedo contar casos a miles, soy oficial de la armada ¿Sabe que hubo 400 oficiales que les pegaron un tiro en la nuca y los tiraron al mar?”

El enfrentamiento continuaba, Javier Ruiz le pedía una fecha para reparar a las víctimas 84 años después y Chicharro se quejaba de que no le escuchaba: “84 años después, usted no tiene ni idea”; “si entramos en este tono, no se preocupe porque ustedes, la Fundación Francisco Franco, de respeto y de libertades está para dar lecciones, no sigamos, no me falte usted al respeto”, replicaba Javier Ruiz.