Javier Ruiz se enfada con Gállego, que le pide que no se haga la víctima: “¡Basta ya de la falta de respeto!”

“No puede ser este diálogo, reinterpretas cosas que no he dicho”, se quejaba Javier Ruiz durante el debate con Javier Gállego. Hablaban sobre los rebrotes de coronavirus, sobre las causas y cuando llegaban al turismo surgía la disputa.

“El diálogo de sordos no va a más”, decía Ruiz y Gállego respondía: “Si no quieres escuchar Javier eres tú porque yo no he dicho que se cierren las fronteras”. Ruiz guardaba silencio ante la petición de Sonsoles Ónega pero un gesto del periodista hacía que Gállego le pedía: “No te pongas víctima”; “¡Basta ya de la faltas de respeto!”, se quejaba Javier Ruiz.