Javier Ruiz, sobre los problemas para pedir el paro: "Tenemos una avalancha de desempleo que lo tiene todo saturado"

Javier Ruiz ha analizado lo que está ocurriendo cuando vas a pedir el desempleo, "tenemos una avalancha que lo tiene todo saturado", ha asegurado, "y no se da abasto", ha añadido. En estas cifras de paro, ¿se están incluyendo los ERTE? "No se incluye porque estás en tu casa pero no estás en la calle", ha aclarado Javier Ruiz en 'Ya es mediodía'. Además hay muchas comunidades autónomas que no están reportando el dato de los ERTE, algo que tienen que reportar al estado general, ha explicado Javier Ruiz.